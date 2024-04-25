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    Росфинмониторинг: теракт в «Крокус Сити Холле» финансировали в том числе криптовалютой

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    Теракт в «Крокус Сити Холле» финансировали с использованием криптовалюты. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

    Чиханчин заявил об этом на международном форуме, посвященном актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Он уточнил, что предварительные результаты расследования говорят о том, что в организации теракта участвовали граждане из «целого ряда стран».

    «А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — отметил глава Росфинмониторинга.

    Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО после теракта в «Крокусе». По версии следствия, деньги поступали через коммерческие организации, в том числе нефтяную компанию «Бурисма Холдингс», которая действует на территории Украины.

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    Крокус Сити ХоллТерактКриптовалютаРосфинмониторинг
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    James Cook25 Апр 2024 в 12:08
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