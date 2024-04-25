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    Агрессивного петербуржца отправили усмирять характер в колонию. Он до смерти забил подругу

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    К десяти годам колонии приговорил суд в Петербурге Александра Антонова по делу об убийстве. На теле жертвы насчитали 64 удара.

    О приговоре сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 апреля. Антонов был арестован 15 августа, спустя полмесяца после смерти 39-летней женщины в квартире на Яхтенной улице. Осужденный избил ее, после чего поджег квартиру и уехал из Петербурга.

    Экспертиза установила, что женщина умерла от множества травм, у нее были сломаны кости на лице и ребра. Руками, ногами и неустановленными предметами Антонов нанес ей минимум 64 удара.

    Известно, что в момент избиения он был пьян. Агрессию до этого эпизода демонстрировал не единожды, тому свидетели, например, случайные прохожие, при которых Антонов колотил забор и лавочку на той же Яхтенной.

    Он признал вину в убийстве. Отбывать будет в колонии строгого режима.

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