Агрессивного петербуржца отправили усмирять характер в колонию. Он до смерти забил подругу

К десяти годам колонии приговорил суд в Петербурге Александра Антонова по делу об убийстве. На теле жертвы насчитали 64 удара.

О приговоре сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 апреля. Антонов был арестован 15 августа, спустя полмесяца после смерти 39-летней женщины в квартире на Яхтенной улице. Осужденный избил ее, после чего поджег квартиру и уехал из Петербурга.

Экспертиза установила, что женщина умерла от множества травм, у нее были сломаны кости на лице и ребра. Руками, ногами и неустановленными предметами Антонов нанес ей минимум 64 удара.