Арестован обвиняемый в убийстве петербурженки на Яхтенной. Её смерть пытались скрыть пожаром

Приморский районный суд Петербурга не отпустил домой фигуранта дела об убийстве, которого пришлось возвращать из Белгородской области. Он склонен давать волю рукам и гневу.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 августа, Александр Антонов просил любую меру, не связанную с изоляцией от общества. Следствие настаивало, что свободу мужчины необходимо ограничить пределами СИЗО.
Ему предъявлено обвинение в убийстве 37-летней петербурженки. Её нашли в горевшей квартире на Яхтенной 29 июля. Женщина была избита так, что оказались сломаны кости лица и рёбра.
По версии следствия, свою руку и неустановленный пока предмет к этому приложил Антонов, после поджег квартиру. Два дня назад его задержали в Белгородской области.
«Следствие указало, что, возможно, Антонов был пьян. Его жена поясняла, что он неоднократно применял к ней физическую силу», — добавили в пресс-службе судов.
Фигурант также запомнился своим поведением на Яхтенной за день до убийства. Как говорят, у парадной погибшей застали вспышку его ярости: мужчина бил ногами забор и крушил лавочку.
Приморский суд определил Антонова под стражу до 30 сентября.