Арестован обвиняемый в убийстве петербурженки на Яхтенной. Её смерть пытались скрыть пожаром

Приморский районный суд Петербурга не отпустил домой фигуранта дела об убийстве, которого пришлось возвращать из Белгородской области. Он склонен давать волю рукам и гневу.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 августа, Александр Антонов просил любую меру, не связанную с изоляцией от общества. Следствие настаивало, что свободу мужчины необходимо ограничить пределами СИЗО.

Ему предъявлено обвинение в убийстве 37-летней петербурженки. Её нашли в горевшей квартире на Яхтенной 29 июля. Женщина была избита так, что оказались сломаны кости лица и рёбра.