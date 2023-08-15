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    Арестован обвиняемый в убийстве петербурженки на Яхтенной. Её смерть пытались скрыть пожаром

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    Приморский районный суд Петербурга не отпустил домой фигуранта дела об убийстве, которого пришлось возвращать из Белгородской области. Он склонен давать волю рукам и гневу.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 августа, Александр Антонов просил любую меру, не связанную с изоляцией от общества. Следствие настаивало, что свободу мужчины необходимо ограничить пределами СИЗО.

    Ему предъявлено обвинение в убийстве 37-летней петербурженки. Её нашли в горевшей квартире на Яхтенной 29 июля. Женщина была избита так, что оказались сломаны кости лица и рёбра.

    По версии следствия, свою руку и неустановленный пока предмет к этому приложил Антонов, после поджег квартиру. Два дня назад его задержали в Белгородской области.

    «Следствие указало, что, возможно, Антонов был пьян. Его жена поясняла, что он неоднократно применял к ней физическую силу», — добавили в пресс-службе судов.

    Фигурант также запомнился своим поведением на Яхтенной за день до убийства. Как говорят, у парадной погибшей застали вспышку его ярости: мужчина бил ногами забор и крушил лавочку.

    Приморский суд определил Антонова под стражу до 30 сентября.

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