Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян, кроме тех, кто «продолжает хаять свою страну»

Создать условия для возвращения на родину уехавших за рубеж россиян призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что это касается тех, кто не выступал против России. Те же, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а «продолжают хаять свою страну», должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения. Такое мнение Матвиенко выразила в интервью РИА Новости 25 апреля.
Матвиенко отметила, что часть покинувших Россию в самый трудный момент людей «продолжают хаять» свою страну, желать ей поражения и «делают все, чтобы навредить ей». По ее мнению, после возвращения они должны быть привлечены к ответственности, поскольку «такие вещи нельзя прощать».
В то же время Матвиенко подчеркнула, что есть и другие категории граждан, которые уехали по деловым и научным связям, кто-то в поисках более счастливой жизни, кто-то по семейным, бытовым обстоятельствам. При этом, подчеркнула спикер, они продолжают оставаться гражданами России и необходимо создать условия для их возвращения, поскольку многие из них не рвут связь со своей страной.