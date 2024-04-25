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    Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян, кроме тех, кто «продолжает хаять свою страну»

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    Создать условия для возвращения на родину уехавших за рубеж россиян призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что это касается тех, кто не выступал против России. Те же, кто в трудный момент не просто покинули РФ, а «продолжают хаять свою страну», должны быть привлечены к ответственности в случае возвращения. Такое мнение Матвиенко выразила в интервью РИА Новости 25 апреля.

    Матвиенко отметила, что часть покинувших Россию в самый трудный момент людей «продолжают хаять» свою страну, желать ей поражения и «делают все, чтобы навредить ей». По ее мнению, после возвращения они должны быть привлечены к ответственности, поскольку «такие вещи нельзя прощать».

    В то же время Матвиенко подчеркнула, что есть и другие категории граждан, которые уехали по деловым и научным связям, кто-то в поисках более счастливой жизни, кто-то по семейным, бытовым обстоятельствам. При этом, подчеркнула спикер, они продолжают оставаться гражданами России и необходимо создать условия для их возвращения, поскольку многие из них не рвут связь со своей страной.

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