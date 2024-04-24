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    Шойгу проверил военный космодром Плесецк и комплекс для запуска ракет «Ангара»

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход строительства и модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк. Об этом 24 апреля сообщает Минобороны России.

    В том числе, Шойгу осмотрел комплекс подготовки к пуску ракет «Ангара». Министр заслушал доклад командующего космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.

    «Глава российского военного ведомства отметил, что на космодроме Плесецк завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах Минобороны России», — сказано в сообщении.

    Минобороны России

    Шойгу подчеркнул, что после завершения модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома возрастут вдвое. А испытания ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот» должны начать в декабре 2024 года.

    Напомним, планируется, что именно ракета «Ангара-А5» будет выводить на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году. Но для «гражданских» пусков предназначен космодром Восточный.

    Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк. С Восточного «Ангару» впервые запустили 11 апреля. Ракета тогда взлетела с третьей попытки, дважды запуск отменяли перед самым стартом.

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