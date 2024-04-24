Весна пришла: в центре Петербурга «распустились» летние веранды

Центр Петербурга за полторы недели успел обрасти летними верандами, несмотря на капризы погоды. Хотя на небольших улицах посидеть в кафе на улице шансов еще довольно мало.
Сезон летних кафе в Петербурге стартовал 16 апреля. И за прошедшие дни на Невском проспекте их открылось уже много, заметил корреспондент «Фонтанки» 24 апреля. Почти летний вид проспекта, заставленного верандами ресторанов, контрастирует с еще закутанными в пуховики и куртки горожанами: погода в городе вернулась к «плюсу», но еще прохладная.
А вот на улицах поменьше летних кафе еще почти нет. На пешеходной Малой Конюшенной нашелся только один павильон.
Сезонные кафе в Петербурге смогут работать до 15 октября. Предприятия общественного питания могут ставить столики, зонтики и скамейки возле своего заведения в упрощенном порядке. При этом они обязаны убирать уличную мебель на ночь, а днем оставлять пешеходам хотя бы 1,5 метра свободного места.
А пока часть Невского проспекта ближе к Дворцовой площади обрастает летними кафе, Старо-Невский закрывают фасадными лесами. Там стартовала программа по капитальному ремонту.