Весна пришла: в центре Петербурга «распустились» летние веранды

Центр Петербурга за полторы недели успел обрасти летними верандами, несмотря на капризы погоды. Хотя на небольших улицах посидеть в кафе на улице шансов еще довольно мало.

Сезон летних кафе в Петербурге стартовал 16 апреля. И за прошедшие дни на Невском проспекте их открылось уже много, заметил корреспондент «Фонтанки» 24 апреля. Почти летний вид проспекта, заставленного верандами ресторанов, контрастирует с еще закутанными в пуховики и куртки горожанами: погода в городе вернулась к «плюсу», но еще прохладная.