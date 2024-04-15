В Петербурге начинается сезон летних кафе. Они смогут работать до середины октября

В Петербурге 16 апреля начинается сезон летних кафе. Владельцы заведений смогут устанавливать рядом с ними как полноценные уличные веранды, так и отдельные столики и уличную мебель. Сезонные кафе смогут работать до 15 октября, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.



Чиновник напомнил, что предприятия общественного питания могут ставить возле своего заведения выносные столики, зонтики и скамейки в упрощенном порядке. Чтобы получить разрешение, достаточно уведомить комитет имущественных отношений. Условия — убирать уличную мебель на ночь и не занимать весь тротуар, оставляя для прохода пешеходов хотя бы 1,5 метра. Платить за использование городской земли не нужно. Все правила размещения уличной мебели перечислены на сайте КИО.