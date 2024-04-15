В Петербурге начинается сезон летних кафе. Они смогут работать до середины октября

В Петербурге 16 апреля начинается сезон летних кафе. Владельцы заведений смогут устанавливать рядом с ними как полноценные уличные веранды, так и отдельные столики и уличную мебель. Сезонные кафе смогут работать до 15 октября, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.
Чиновник напомнил, что предприятия общественного питания могут ставить возле своего заведения выносные столики, зонтики и скамейки в упрощенном порядке. Чтобы получить разрешение, достаточно уведомить комитет имущественных отношений. Условия — убирать уличную мебель на ночь и не занимать весь тротуар, оставляя для прохода пешеходов хотя бы 1,5 метра. Платить за использование городской земли не нужно. Все правила размещения уличной мебели перечислены на сайте КИО.
Во всех других случаях для открытия летнего кафе на городской земле нужно заключить с городом договор размещения.