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    На юге Петербурга молния в щепки разнесла дерево на территории детсада

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    2 комментария

    Гроза в первый день недели не прошла бесследно для Петербурга. Стало ясно, почему так сильно испугались жители южной части города. Читатели «Фонтанки» 24 апреля поделились записями с камер домофонов и показали последствия.

    Как выяснилось, одна из молний угодила прямо в дерево на территории детского сада №22 в Московском районе. Учреждение расположено близ метро «Звездная». Живущие неподалеку люди тем вечером писали на «Фонтанку» и спрашивали, что случилось. Невероятный грохот заставил их усомниться, что дело всего лишь в грозе. Судя по кадрам, от несчастного дерева остались щепки.

    Купчино- наш район!

    «Фонтанка» публиковала кадры первой в этом году сильной грозы. В Лужском районе Ленобласти молния ударила в опору ЛЭП.

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    Комментарии 2

    Maik524 Апр 2024 в 12:55
    Не обгоревшее совсем. Странно.
    +0−0
    Pravda17824 Апр 2024 в 12:46
    Может БПЛА ?
    +1−0
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