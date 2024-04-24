Генпрокурор РФ Краснов: за трагедиями в школах стоит молчание учителей

Безопасность школьников зависит от раннего купирования конфликтов, однако прокуроры выявляют случаи, когда учителя сами замалчивают случаи травли учеников. Об этом 24 апреля в ходе доклада на заседании Совета Федерации сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них», — заявил Игорь Краснов. В связи с этим генпрокурор призвал нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов, которые иногда доходят до травли и буллинга.