    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, южн

    764мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.29eur99.56

    Генпрокурор РФ Краснов: за трагедиями в школах стоит молчание учителей

    2105
    12 комментариев

    Безопасность школьников зависит от раннего купирования конфликтов, однако прокуроры выявляют случаи, когда учителя сами замалчивают случаи травли учеников. Об этом 24 апреля в ходе доклада на заседании Совета Федерации сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

    «Прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них», — заявил Игорь Краснов. В связи с этим генпрокурор призвал нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов, которые иногда доходят до травли и буллинга.

    В этой связи Краснов напомнил о прошлогодней трагедии в Брянске, когда 14-летняя девушка устроила массовую стрельбу в гимназии № 5. Школьница пронесла в тубусе охотничье ружье, сделала несколько выстрелов, а после покончила с собой. В результате погибли два человека, в том числе сама стрелявшая.

    По словам Игоря Краснова, мер по предотвращению подобных актов агрессии было недостаточно. Глава ведомства отметил, что нехватка школьных психологов и «отсутствие служб медиации» (особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти выход из ситуации) также не способствует устранению «антиобщественных действий». Краснов почеркнул, что настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школе из разряда методического в обязательный.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в школе Петербурга школьники избили одноклассницу. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что во время драки находился взрослый — предположительно, учительница. В дело вмешалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая подчеркнула, что основная проблема вовсе не в драке, а в ксенофобских высказываниях автора видео.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШколыБуллинг
    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Басик24 Апр 2024 в 12:41
    Если учитель "замолчит" - виноват, если выступит так на него кучу кляуз в ту же прокуратуру родители "несчастных, беспомощных детишек" накатают, снова виноват. И тот же прокурор грозно насупив бровки будет ему выговаривать и дело заводить. Куда ни кинь везде наступишь((
    +2−1
    Kit.24 Апр 2024 в 12:36
    А за молчанием учителей стоят женщины-панды?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close