Генпрокурор РФ Краснов: за трагедиями в школах стоит молчание учителей

Безопасность школьников зависит от раннего купирования конфликтов, однако прокуроры выявляют случаи, когда учителя сами замалчивают случаи травли учеников. Об этом 24 апреля в ходе доклада на заседании Совета Федерации сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них», — заявил Игорь Краснов. В связи с этим генпрокурор призвал нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов, которые иногда доходят до травли и буллинга.
В этой связи Краснов напомнил о прошлогодней трагедии в Брянске, когда
По словам Игоря Краснова, мер по предотвращению подобных актов агрессии было недостаточно. Глава ведомства отметил, что нехватка школьных психологов и «отсутствие служб медиации» (особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти выход из ситуации) также не способствует устранению «антиобщественных действий». Краснов почеркнул, что настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школе из разряда методического в обязательный.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в школе Петербурга школьники избили одноклассницу. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что во время драки находился взрослый — предположительно, учительница. В дело вмешалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая подчеркнула, что основная проблема вовсе не в драке, а в ксенофобских высказываниях автора видео.