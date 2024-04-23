Гладков: дрон-камикадзе атаковал предприятие в Шебекино, есть раненые

Об очередной атаке БПЛА в Белгородской области сообщил 23 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранены три человека, разбито пять машин.
«Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека», — написал Гладков в своем официальном тг-канале.
Губернатор уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча. Еще двое — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода.
Напомним, ранее сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе устанавливают 20 дополнительных модульных укрытий на 9 городских кладбищах. Таким образом местные власти готовятся к Пасхе, когда принято посещать могилы родных.
Уже много месяцев Белгородскую область обстреливают с территории Украины практически ежедневно. После особенно сильного обстрела 30 декабря (тогда погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения) на улицах Белгорода начали устанавливать модульные конструкции из бетона.