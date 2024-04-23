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    Гладков: дрон-камикадзе атаковал предприятие в Шебекино, есть раненые

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    10 комментариев

    Об очередной атаке БПЛА в Белгородской области сообщил 23 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранены три человека, разбито пять машин.

    «Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека», — написал Гладков в своем официальном тг-канале.

    Губернатор уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча. Еще двое — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода.

    Напомним, ранее сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе устанавливают 20 дополнительных модульных укрытий на 9 городских кладбищах. Таким образом местные власти готовятся к Пасхе, когда принято посещать могилы родных.

    Уже много месяцев Белгородскую область обстреливают с территории Украины практически ежедневно. После особенно сильного обстрела 30 декабря (тогда погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения) на улицах Белгорода начали устанавливать модульные конструкции из бетона.

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    Комментарии 10

    altnec23 Апр 2024 в 23:14
    А предприятия какой частной собственности принадлежат? Они должны обеспечивать свою безопасность или безопасность трудящихся?
    +0−0
    Игорь Соколов23 Апр 2024 в 20:12
    Любимые шебекинские... теперь с дымком ))
    +5−3
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