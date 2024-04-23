Секретарь совбеза Ирана Ахмадиян хочет встретиться с Патрушевым в Петербурге

В Петербург прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян. Об этом 23 апреля сообщило посольство Ирана.



Ахмадиян примет участие в XII Международной встрече высоких представителей, она проходит в Петербурге 23–25 апреля. Участвуют секретари совбезов, советники по нацбезопасности, вице-премьеры, руководители спецслужб.

«На полях мероприятий Ахмадиян проведет двусторонние встречи и переговоры со своими коллегами из России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии и Ирака», — сказано в сообщении посольства.