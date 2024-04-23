Секретарь совбеза Ирана Ахмадиян хочет встретиться с Патрушевым в Петербурге

В Петербург прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян. Об этом 23 апреля сообщило посольство Ирана.
Ахмадиян примет участие в XII Международной встрече высоких представителей, она проходит в Петербурге 23–25 апреля. Участвуют секретари совбезов, советники по нацбезопасности, вице-премьеры, руководители спецслужб.
«На полях мероприятий Ахмадиян проведет двусторонние встречи и переговоры со своими коллегами из России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии и Ирака», — сказано в сообщении посольства.
Ахмадиян также рассчитывает провести переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, уточнили иранские дипломаты.
Напомним, ранее 23 апреля президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, назвав это ответом на удары по своему консульству в Дамаске 1 апреля. В ночь на 19 апреля Израиль атаковал иранские объекты.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в последних контактах с израильскими коллегами Москва передала информацию о том, что Иран не хочет дальнейшей эскалации.