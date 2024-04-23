Четверых немцев поймали за празднованием дня рождения Адольфа Гитлера в его же доме

В день рождения Адольфа Гитлера четверо немцев оказались задержаны в австрийском городе Браунау-ам-Инн при возложении цветов к дому, где родился будущий нацистский диктатор. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает издание The Guardian со ссылкой на полицию Верхней Австрии.
Задержанными оказались две сестры и их молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. В прошедшую субботу они пришли к дому, чтобы возложить белые розы в оконных нишах. Пришедшие позировали перед домом для фотографий — одна из женщин даже отдала честь нацистскому преступнику.
Сотрудники полиции заметили подозрительных людей и доставили их в участок для допроса. Отдавшая приветствие женщина назвала его шуткой. Однако офицеры обнаружили в ее мобильном телефоне чат, в котором участники делились сообщениями и фотографиями на нацистскую тематику.
Полиция передала данные обо всех четверых в прокуратуру по подозрению в нарушении законов, запрещающих символы нацизма.