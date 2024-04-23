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    Четверых немцев поймали за празднованием дня рождения Адольфа Гитлера в его же доме

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    7 комментариев

    В день рождения Адольфа Гитлера четверо немцев оказались задержаны в австрийском городе Браунау-ам-Инн при возложении цветов к дому, где родился будущий нацистский диктатор. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает издание The Guardian со ссылкой на полицию Верхней Австрии.

    Задержанными оказались две сестры и их молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. В прошедшую субботу они пришли к дому, чтобы возложить белые розы в оконных нишах. Пришедшие позировали перед домом для фотографий — одна из женщин даже отдала честь нацистскому преступнику.

    Сотрудники полиции заметили подозрительных людей и доставили их в участок для допроса. Отдавшая приветствие женщина назвала его шуткой. Однако офицеры обнаружили в ее мобильном телефоне чат, в котором участники делились сообщениями и фотографиями на нацистскую тематику.

    Полиция передала данные обо всех четверых в прокуратуру по подозрению в нарушении законов, запрещающих символы нацизма.

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    АвстрияАдольф Гитлер
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
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    Комментарии 7

    Что не так, Господи?!..)23 Апр 2024 в 01:52
    Пока что не вижу ни единого смысла четырём молодым немцам такой фигнёй заниматься, кроме как, если бы.. завербовал их кто-то..)
    +0−0
    сVоих не бросаем23 Апр 2024 в 01:38
    у нас целый храм построен где хранится фуражка именинника
    +1−0
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