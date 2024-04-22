В России появится Национальный словарный фонд за 182 млн рублей

В России появится единый цифровой ресурс, где соберут данные словарей русского языка за последние три века. Закон о создании Национального словарного фонда 22 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, размещенному на портале опубликования правовых актов, фонд будет представлять собой совокупность информации о нормах современного литературного русского языка, зафиксированных в словарях. Информация в нем будет бесплатной и общедоступной. Ресурс позволит получить информацию о написании и произношении слов, правильном ударении с возможными историческими вариантами, о значениях слов и их трансформации во времени, грамматических характеристиках, фразеологизмах с ними и так далее.
Положения закона о создании фонда вступят в силу с 1 января 2025 года. Как сообщалось в пояснительной записке, в течение 2025 года должны будут разработать модель представления данных, формат разметки словарей и сформировать языковое содержание ГИС «Национальный словарный фонд». Работу ведет Институт русского языка имени В.В. Виноградова, а координирует Минобрнауки. В Госдуме отмечали, что на поэтапное создание фонда с 2025-го по 2027 год из федерального бюджета потребуется 182 миллиона рублей.