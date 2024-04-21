ДТП собирает основательную пробку на Приморском шоссе

Авария на Приморском шоссе воскресным вечером сильно осложнила жизнь водителям, которые двигались направлении Сестрорецка. Сейчас они стоят в огромной пробке.

«Приморское шоссе в сторону Сестрорецка встало мертво. У Горского кладбища ДТП», — уточняет автор фото, опубликованного вечером 21 апреля в тг-канале «Мегаполис».