ДТП собирает основательную пробку на Приморском шоссе

Авария на Приморском шоссе воскресным вечером сильно осложнила жизнь водителям, которые двигались направлении Сестрорецка. Сейчас они стоят в огромной пробке.
«Приморское шоссе в сторону Сестрорецка встало мертво. У Горского кладбища ДТП», — уточняет автор фото, опубликованного вечером 21 апреля в тг-канале «Мегаполис».
По данным сервиса Яндекс-Навигатор, на момент публикации пробка на Приморском шоссе становится все длиннее. На карте этот участок трассы окрашен в самый грустный для водителя цвет — темно-бордовый.
Напомним, десять человек пострадали сегодня в другом серьезном ДТП на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье у Куровиц. Там перевернулся и упал в кювет автобус, в котором ехали 50 рабочих. По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения