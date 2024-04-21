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    ДТП собирает основательную пробку на Приморском шоссе

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    Авария на Приморском шоссе воскресным вечером сильно осложнила жизнь водителям, которые двигались направлении Сестрорецка. Сейчас они стоят в огромной пробке.

    «Приморское шоссе в сторону Сестрорецка встало мертво. У Горского кладбища ДТП», — уточняет автор фото, опубликованного вечером 21 апреля в тг-канале «Мегаполис».

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    По данным сервиса Яндекс-Навигатор, на момент публикации пробка на Приморском шоссе становится все длиннее. На карте этот участок трассы окрашен в самый грустный для водителя цвет — темно-бордовый.

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    Напомним, десять человек пострадали сегодня в другом серьезном ДТП на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье у Куровиц. Там перевернулся и упал в кювет автобус, в котором ехали 50 рабочих. По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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