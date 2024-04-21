Под Кингисеппом перевернулся автобус, пострадали 10 человек

Двенадцать человек пострадали в серьезном ДТП на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье у Куровиц. Об этом 21 апреля сообщает 47news.

Автобус-развозка «Вольво» улетел в кювет. По предварительной информации, в автобусе ехали 50 человек. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком.