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    Под Кингисеппом перевернулся автобус, пострадали 10 человек

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    1 комментарий

    Двенадцать человек пострадали в серьезном ДТП на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье у Куровиц. Об этом 21 апреля сообщает 47news.

    Автобус-развозка «Вольво» улетел в кювет. По предварительной информации, в автобусе ехали 50 человек. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком.

    По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Обстоятельства аварии устанавливаются. На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части.

    Напомним, утром 21 апреля из-за последствий другой серьезной аварии было осложнено движение по петербургской дамбе. Там в ограждение врезался тяжелый самосвал с грузом. Дирекция КЗС организовала реверсивное движение и даже обращалась к водителям с просьбой выбирать другие маршруты.

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    Комментарии 1

    Gurza21 Апр 2024 в 19:29
    Ничего удивительного. На этой трассе и других, ведущий на стройку в порт Усть-Луга, постоянно аварии с автобусами. На выходных в райцентр Кингисепп возят тысячи мигрантов оттуда , чтобы отовариваться в местных ТЦ. И водители сейчас практически на всех автобусах из этой же "братвы". Сам езжу на подобной развезке, каждый раз водитель новый, обычно из Средней Азии и видно, что автобус не чувствует. То на бордюры наезжает, то еще что...
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