Под Кингисеппом перевернулся автобус, пострадали 10 человек

Двенадцать человек пострадали в серьезном ДТП на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье у Куровиц. Об этом 21 апреля сообщает 47news.
Автобус-развозка «Вольво» улетел в кювет. По предварительной информации, в автобусе ехали 50 человек. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком.
По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба
Обстоятельства аварии устанавливаются. На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части.
Напомним, утром 21 апреля из-за последствий другой серьезной аварии было осложнено движение по петербургской дамбе. Там в ограждение врезался тяжелый самосвал с грузом. Дирекция КЗС организовала реверсивное движение и даже обращалась к водителям с просьбой выбирать другие маршруты.