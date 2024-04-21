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    На дамбу — лучше не надо. На КЗС реверсивное движение после ночной аварии

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    8 комментариев

    На петербургской дамбе организовано реверсивное движение по временной схеме, сообщает 21 апреля «Дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений».

    Минувшей ночью на 122-м километре финской стороны ФСАД КЗС произошла авария с участием грузового автомобиля. Последствия устраняют уже несколько часов.

    «На месте ночной аварии работают сотрудники ГИБДД. Последствия аварии на участке 122 км ликвидируются. Для эвакуации грузового транспортного средства, виновника аварии, движение транспорта может быть временно остановлено», — сказано в сообщении.

    Дирекция КЗС просит с пониманием отнестись к ситуации и выбирать альтернативные маршруты следования.

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    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 03:30 мск 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение.

    Пострадавших не было, но движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны.

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    Комментарии 8

    Йёхан21 Апр 2024 в 11:33
    "на 122-м километре финской стороны ФСАД КЗС"

    Новое слово в топографической терминологии.
    Можно еще назвать - "натовской стороны".
    Или - "стороны враждебных государств"
    +3−1
    Baks21 Апр 2024 в 11:12
    Видна горка под тентом - т.е. ЕМНИП 36 кубов объем. Плотность щебня 1,6т/куб.......58 тонн....
    +3−1
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