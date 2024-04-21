На дамбу — лучше не надо. На КЗС реверсивное движение после ночной аварии

На петербургской дамбе организовано реверсивное движение по временной схеме, сообщает 21 апреля «Дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений».
Минувшей ночью на 122-м километре финской стороны ФСАД КЗС произошла авария с участием грузового автомобиля. Последствия устраняют уже несколько часов.
«На месте ночной аварии работают сотрудники ГИБДД. Последствия аварии на участке
Дирекция КЗС просит с пониманием отнестись к ситуации и выбирать альтернативные маршруты следования.
Как сообщает
Пострадавших не было, но движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны.