Финны не будут снимать дорожные указатели на Петербург

Дорожные указатели на Петербург не будут убирать с автодорог Финляндии, несмотря на то, что граница с Россией закрыта. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на финское агентство транспортной инфраструктуры.



«Мы пока оставим их. Разумеется, мы не будем активно их добавлять или обновлять», — сказал представитель агентства Туомас Остерман.

Расстояние по автодороге из Хельсинки до Санкт-Петербурга 387 километров, дорожные указатели присутствуют в том числе на центральных трассах столичного региона Финляндии. Если же знак демонтируют из-за ветхости, то чем дальше он от границы — тем выше вероятность, что его не будут восстанавливать.

