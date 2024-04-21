Финны не будут снимать дорожные указатели на Петербург

Дорожные указатели на Петербург не будут убирать с автодорог Финляндии, несмотря на то, что граница с Россией закрыта. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на финское агентство транспортной инфраструктуры.
«Мы пока оставим их. Разумеется, мы не будем активно их добавлять или обновлять», — сказал представитель агентства Туомас Остерман.
Расстояние по автодороге из Хельсинки до Санкт-Петербурга 387 километров, дорожные указатели присутствуют в том числе на центральных трассах столичного региона Финляндии. Если же знак демонтируют из-за ветхости, то чем дальше он от границы — тем выше вероятность, что его не будут восстанавливать.
Напомним, ранее власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу в РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.
Проблемы начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах.
Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.
13 апреля финны объявили о новых ограничениях — движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.