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    Финны не будут снимать дорожные указатели на Петербург

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    35 комментариев

    Дорожные указатели на Петербург не будут убирать с автодорог Финляндии, несмотря на то, что граница с Россией закрыта. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на финское агентство транспортной инфраструктуры.

    «Мы пока оставим их. Разумеется, мы не будем активно их добавлять или обновлять», — сказал представитель агентства Туомас Остерман.

    Расстояние по автодороге из Хельсинки до Санкт-Петербурга 387 километров, дорожные указатели присутствуют в том числе на центральных трассах столичного региона Финляндии. Если же знак демонтируют из-за ветхости, то чем дальше он от границы — тем выше вероятность, что его не будут восстанавливать.

    Напомним, ранее власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу в РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.

    Проблемы начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах.

    Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.

    13 апреля финны объявили о новых ограничениях — движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

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    Финляндия
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    Комментарии 35

    27449583621 Апр 2024 в 18:02
    Вообще конечно страшная санкция. Убрать дорожные указатели в своей стране. Чтобы свои граждане хуже ориентировались. Можно еще на школьных глобусах стереть врагов. Это будет великой геополитической победой
    +2−3
    Lom21 Апр 2024 в 17:26
    То, что финны не будут убирать знаки, указывающие, где Петербург, это крупная победа нашей дипломатии! Толи ещё будет!
    +2−2
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