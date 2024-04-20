«Орими» вернулся на чайный рынок Белоруссии после трех недель запрета

Петербургская группа «Орими», один из крупнейших в России игроков рынка кофе и чая добилась разрешения от правительства Белоруссии на продолжение поставок своей продукции. Три недели назад ее ввоз был запрещен из-за претензий санитарных властей республики.

Согласно имеющемуся в распоряжении «Фонтанки» постановлению замминистра здравоохранения РБ, главного санитарного врача Александра Тарасенко, с 19 апреля ввоз продукции чайной фабрики «Орими» (пос. им. Свердлова, Всеволожский район Ленобласти) вновь разрешен.

Запрет на импорт в Белоруссию продукции «Орими» был введен властями Белоруссии 1 апреля 2024 года. Судя по смыслу постановления от 19 апреля, претензии состояли в обнаружении плесени в некоторых образцах чая. Новые партии, которые теперь будут приезжать в Белоруссию, также должны будут проверяться на ее наличие.