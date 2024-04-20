    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    «Орими» вернулся на чайный рынок Белоруссии после трех недель запрета

    645
    обсудить

    Петербургская группа «Орими», один из крупнейших в России игроков рынка кофе и чая добилась разрешения от правительства Белоруссии на продолжение поставок своей продукции. Три недели назад ее ввоз был запрещен из-за претензий санитарных властей республики.

    Согласно имеющемуся в распоряжении «Фонтанки» постановлению замминистра здравоохранения РБ, главного санитарного врача Александра Тарасенко, с 19 апреля ввоз продукции чайной фабрики «Орими» (пос. им. Свердлова, Всеволожский район Ленобласти) вновь разрешен.

    Запрет на импорт в Белоруссию продукции «Орими» был введен властями Белоруссии 1 апреля 2024 года. Судя по смыслу постановления от 19 апреля, претензии состояли в обнаружении плесени в некоторых образцах чая. Новые партии, которые теперь будут приезжать в Белоруссию, также должны будут проверяться на ее наличие.

    Как следует из постановления, прежде чем белорусские чиновники сняли запрет, «Орими» пришлось подтверждать качество своей продукции, а российские власти в лице Роспотребнадзора 11 апреля проводили специальную проверку на самой фабрике, положительные результаты которой были переданы в Минск.

    «Орими» — крупный российский игрок на рынке чая и кофе. Выручка ООО «Орими трейд» в 2023 году превысила 50 млрд рублей, чистая прибыль составила 19 миллиардов.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close