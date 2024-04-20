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    Ожоги и отравление угарным газом. Стало известно число пострадавших в пожаре в пансионате для престарелых в Белоострове

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    После пожара в доме для престарелых в Белоострове в больницу доставили 14 пострадавших. Они отравились угарным газом, сообщают 47news 20 апреля.

    Как рассказал изданию глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, пострадавшие отравились угарным газом. 14 человек отправили в Токсовскую клиническую больницу, на месте пожара работали девять бригад скорой помощи.

    Троих сотрудников пансионата госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Один из пострадавших был госпитализирован с переломом лодыжек и ожогами 5% тела.

    Пожар в пансионате в массиве Белоостров на Александровском шоссе вспыхнул около полуночи 19 апреля. Площадь возгорания составила 153 квадратных метра. Пока рассматриваются две версии случившегося: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

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