Ожоги и отравление угарным газом. Стало известно число пострадавших в пожаре в пансионате для престарелых в Белоострове

После пожара в доме для престарелых в Белоострове в больницу доставили 14 пострадавших. Они отравились угарным газом, сообщают 47news 20 апреля.



Как рассказал изданию глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, пострадавшие отравились угарным газом. 14 человек отправили в Токсовскую клиническую больницу, на месте пожара работали девять бригад скорой помощи.

Троих сотрудников пансионата госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Один из пострадавших был госпитализирован с переломом лодыжек и ожогами 5% тела.