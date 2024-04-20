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    Трое пострадали при пожаре в пансионате для престарелых в Белоострове. Есть две версии случившегося

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    5 комментариев

    Три человека пострадали при пожаре в доме для престарелых в Белоострове. Среди них — только персонал пансионата.

    Как сообщает 47news в субботу, 20 апреля, в пансионате находилось 12 человек. Пожилые пациенты были на первом и втором этаже и смогли выйти. Пострадал персонал — три человека в возрасте 38, 39 и 47 лет. Предположительно, они находились на третьем, мансардном этаже здания. Пострадавших госпитализировали в Токсовскую больницу и поместили в ожоговое отделение.

    Предварительно, рассматриваются две версии возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

    Пожар в пансионате в массиве Белоостров на Александровском шоссе вспыхнул около полуночи 19 апреля. Площадь возгорания составила 153 квадратных метра. Пожар потушили в два часа ночи.

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    Комментарии 5

    Zet20 Апр 2024 в 15:22
    всегда там ровно одно: от холода электрообогреватели включают и старая проводка от перегрузок горит...
    +0−0
    13.13.13.1320 Апр 2024 в 13:48
    Обычное дело для таких учреждений, но на этот раз пациенты целые
    +0−2
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