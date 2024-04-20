Трое пострадали при пожаре в пансионате для престарелых в Белоострове. Есть две версии случившегося

Три человека пострадали при пожаре в доме для престарелых в Белоострове. Среди них — только персонал пансионата.



Как сообщает 47news в субботу, 20 апреля, в пансионате находилось 12 человек. Пожилые пациенты были на первом и втором этаже и смогли выйти. Пострадал персонал — три человека в возрасте 38, 39 и 47 лет. Предположительно, они находились на третьем, мансардном этаже здания. Пострадавших госпитализировали в Токсовскую больницу и поместили в ожоговое отделение.



Предварительно, рассматриваются две версии возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

