Серьезный пожар в Белоострове тушили спасатели из Петербурга и Ленобласти

Спасатели сразу из двух регионов России тушили в ночь на 20 апреля серьезный пожар в Белоострове. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.

«В 23:42 19 апреля 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, массив Белоостров, Александровское шоссе. <...> Горел частный дом на общей площади 153 кв.м. В 00:50 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется», -сказано в сообщении.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

