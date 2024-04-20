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    Серьезный пожар в Белоострове тушили спасатели из Петербурга и Ленобласти

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    Спасатели сразу из двух регионов России тушили в ночь на 20 апреля серьезный пожар в Белоострове. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.

    «В 23:42 19 апреля 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, массив Белоостров, Александровское шоссе. <...> Горел частный дом на общей площади 153 кв.м. В 00:50 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется», -сказано в сообщении.

    Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

    читатель «Фонтанки»

    По данным 47news, возгорание произошло в социальном учреждении. Предварительно, эвакуированы четыре человека. Обстоятельства случившегося устанавливается.

    На место происшествия выезжали дежурные смены 100 и 147 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области и 27 и 57 пожарных частей противопожарной службы г. Санкт-Петербург (34 человека, 7 ед. техники).

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    Пожар в Белоострове
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