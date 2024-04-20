В Нижегородской области инспектор ДПС насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина погибла под колесами служебного автомобиля в Нижегородской области. Насмерть сбил пешехода инспектор ДПС, сообщает 20 апреля пресс-служба управления МВД по региону.
Авария произошла накануне около 20:45 мск. Инспектор ДПС ГИБДД ехал на служебном автомобиле с включёнными проблесковыми маячками. На девятом километре дороги Нижний Новгород — Кстово он сбил женщину, которая переходила шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погибла на месте от полученных травм.
По факту случившегося проводится проверка.