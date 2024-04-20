    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    761мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.58

    В Нижегородской области инспектор ДПС насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

    2554
    7 комментариев

    Женщина погибла под колесами служебного автомобиля в Нижего­родской области. Насмерть сбил пешехода инспектор ДПС, сообщает 20 апреля пресс-служба управления МВД по региону.

    Авария произошла накануне около 20:45 мск. Инспектор ДПС ГИБДД ехал на служебном автомобиле с включённ­ыми проблесковыми ма­ячками. На девятом километре дороги Нижний Новго­род — Кстово он сбил женщину, которая переходила шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погибла на месте от полученных травм.

    По факту случившегося проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 7

    Эд Хэммет20 Апр 2024 в 18:01
    И что теперь? Присвоить внеочередное звание, выписать премию и объявить благодарность? Хорошо бы ещё отправить в отпуск в санаторий, ведь у инспектора очень нервная работа.
    +2−3
    Бородин П.Т.20 Апр 2024 в 17:59
    Успела
    +2−5
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close