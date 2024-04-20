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    К лету обуты. В России производство шин выросло на четверть

    2031
    6 комментариев

    В России начало восстанавливаться производство шин: за первый квартал в оборот поступило 21,7 млн шин, что на 21,3% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» 20 апреля.

    Активнее всего растет самый крупный сегмент на рынке — легковая резина, темпы роста производства которой составили 34% — 8,7 млн штук за квартал. Всего российские производители выпустили 11,1 млн штук. Из поступивших в оборот шин 51% приходится на локальный выпуск — доля российского производства за год выросла на 1,5 п. п.

    Импорт шин вырос на 18% — до 10,1 млн штук. Основная доля поставок также пришлась на легковой сегмент — 7,5 млн штук, что на 29% больше, чем год назад.

    Вырос также и спрос, а следом за ним цены, подчеркивают аналитики. По данным ЦРПТ, которые приводит «Ъ», шины для легковых автомобилей с начала года подорожали на 12,1% — до 6,4 тысячи рублей за штуку. Грузовые, наоборот, подешевели — на 7,2%, до 24,3 тысячи рублей.

    Стоимость шин в легковом сегменте, по данным ЦРПТ, к весне подросла. Так, в январе — марте они подорожали на 12,1%, до 6,4 тыс. руб. за шину, активнее всего — летняя резина для легковых автомобилей (на 12,9%, почти до 6 тыс. руб.) Грузовые же, наоборот, подешевели — на 7,2%, до 24,3 тыс. руб.

    За прошлый год активы иностранных производителей шин РФ перешли российским игрокам: завод Nokian Tyres в Ленобласти — «Татнефти», а производство японской компании в Ульяновке — S8 Capital.

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    Комментарии 6

    Панкихой20 Апр 2024 в 17:32
    Точно. Обули по полной.
    +2−0
    Akabos20 Апр 2024 в 16:32
    Да, спасибо, не надо...
    Шины сразу кривые и балансировка в полкило...
    +2−1
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