Разводку мостов в Петербурге могут отменить из-за погоды

В ночь с 19 на 20 апреля Дворцовый мост в Петербурге разведут один раз, с 01:10 до 01:40, а Троицкий мост — с 01:20 до 01:40. Об этом сообщил телеграм-канал Мостотреста.



Ведомство также предупреждает, что из-за сложных погодных условий возможна отмена разводки. За ситуацией можно следить на портале и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Петербурге начнется навигация на рукавах Невы, а Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевском мосты будут разводит по заявкам, которые подаются за двое суток до предполагаемого прохода судов. Навигационный период продлится до 15 ноября.