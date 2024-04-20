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    Разводку мостов в Петербурге могут отменить из-за погоды

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    В ночь с 19 на 20 апреля Дворцовый мост в Петербурге разведут один раз, с 01:10 до 01:40, а Троицкий мост — с 01:20 до 01:40. Об этом сообщил телеграм-канал Мостотреста.

    Ведомство также предупреждает, что из-за сложных погодных условий возможна отмена разводки. За ситуацией можно следить на портале и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

    Ранее сообщалось, что 20 апреля в Петербурге начнется навигация на рукавах Невы, а Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевском мосты будут разводит по заявкам, которые подаются за двое суток до предполагаемого прохода судов. Навигационный период продлится до 15 ноября.

    С 15 апреля стартовала навигация также по рекам и каналам города.

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