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    Для них снегопад может стать смертельным. Экологи просят срочно покормить птиц

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    13 комментариев
    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Срочно нужна помощь тем, кто поверил в весну. Специалисты ГКУ «Дирекция Особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 19 апреля просят петербуржцев покормить птиц.

    В теплое время года (по октябрь включительно) птицы сами могут найти естественные корма, и никакие виды не нуждаются в подкормке, но возвратные заморозки и снегопады — это смертельная угроза для пернатых. Обычно в это время кормушки уже стоят пустыми, но сейчас их необходимо наполнить.

    «Снежный циклон может погубить множество птиц. Публикация очень актуальна в ближайшие сутки <...> когда сохранившиеся естественные корма оказываются скрытыми под толстым слоем снега. Именно такая ситуация наблюдается сейчас и по прогнозам сохранится как минимум в ближайшие два-три дня», — сказано в сообщении.

    Напомним, в этом году птицы поверили ранней весне и не только раньше вернулись домой, но и раньше «сыграли свадьбы». Сезон гнездования начался рано не только у дроздов и крякв, но и у других пернатых. На полях уже появились кладки чибиса — теперь они под угрозой.

    А некоторые уже воспитывают птенцов — так, первых утят в Петроградском районе кряква вывела еще 12 апреля.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 13

    kukuruzza19 Апр 2024 в 22:49
    Семя льна,пшено,овес цельный,семечки сырые точно можно.Заготовила на утро с килограмм смеси.
    +2−0
    28092085419 Апр 2024 в 22:37
    написали бы где кормить и чем кормить!!!
    +1−0
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