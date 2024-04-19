Для них снегопад может стать смертельным. Экологи просят срочно покормить птиц

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Срочно нужна помощь тем, кто поверил в весну. Специалисты ГКУ «Дирекция Особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 19 апреля просят петербуржцев покормить птиц. В теплое время года (по октябрь включительно) птицы сами могут найти естественные корма, и никакие виды не нуждаются в подкормке, но возвратные заморозки и снегопады — это смертельная угроза для пернатых. Обычно в это время кормушки уже стоят пустыми, но сейчас их необходимо наполнить.



«Снежный циклон может погубить множество птиц. Публикация очень актуальна в ближайшие сутки <...> когда сохранившиеся естественные корма оказываются скрытыми под толстым слоем снега. Именно такая ситуация наблюдается сейчас и по прогнозам сохранится как минимум в ближайшие два-три дня», — сказано в сообщении.

Напомним, в этом году птицы поверили ранней весне и не только раньше вернулись домой, но и раньше «сыграли свадьбы». Сезон гнездования начался рано не только у дроздов и крякв, но и у других пернатых. На полях уже появились кладки чибиса — теперь они под угрозой.

А некоторые уже воспитывают птенцов — так, первых утят в Петроградском районе кряква вывела еще 12 апреля.