Не явилась в суд — плати за всех. С жены участника СВО требуют 184 тысячи по долгам за коммунальную квартиру

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





В редакцию «Фонтанки» обратилась Наталья — жена участника СВО, который недавно получил множественные осколочные ранения. Она воспитывает двоих детей-школьников, вместе они прописаны в комнате в 28-комнатной коммунальной квартире. В апреле этого года она узнала, что должна коммунальщикам 183,5 тысячи рублей — за неуплату счетов по электроэнергии семилетней давности и за всех соседей сразу.





Наталья — собственница восьми метров в коммуналке в Кировском районе, еще восемь метров из 449 жилых принадлежат ее дочери. Всего квартира состоит из 28 комнат, в числе собственников — 38 человек. По месту прописки Наталья временно не проживала — переехала на квартиру к неходячей свекрови-инвалиду во Фрунзенский район. Тогда она готовилась к операции по эндопротезированию тазобедренного сустава.



Кроме того, в начале года муж Натальи проходил лечение после осколочного ранения: сначала в Донецке, потом — в Ростове-на-Дону, далее — в петербургской Военно-медицинской академии. «Разрывалась между больницами с двумя детьми», — вспоминает Наталья.



Как позже выяснилось, в этот момент проходил суд по задолженности по оплате счетов за электроэнергию. АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» обратилось в Кировский районный суд и потребовало от жильцов коммуналки выплатить долг на сумму более 121 тысячи за период с 1 августа 2017 года по 19 ноября 2017 года и еще 57 тысяч за период с 20 ноября 2017 года по 2 февраля 2018 года. Общий долг без учета пошлины — более 178 тысяч рублей.

Узнала о решении суда Наталья тогда, когда банк арестовал ее карту и выставил счет в 183 560 рублей. Откуда накапали такие долги, она не знает: всегда по счетам платила исправно, ни о каких задолженностях в квитанциях информации не было. «Ни одного упоминания о долге на «Госуслугах» нет, в ФССП все чисто. А счет на 183 тысячи есть. Когда я первый раз обратилась в ЕИРЦ и спросила о долге по моему лицевому счету, мне сказали, что долгов нет. Есть переплата — 973 рубля», — рассказала Наталья.



Как позже выяснилось, жильцы, которые были в курсе судебного разбирательства и на заседание явились, написали заявление о том, что срок исковой давности, вообще-то, составляет три года, так что взыскивать с них долги за 2017–2018 гг. неправомерно. Всего осталось четыре собственника, которые на суд не пришли и соответствующую бумагу не написали. С них суд в феврале и постановил взыскать долги за весь этаж.



«При этом карту заблокировали только у меня и весь долг повесили на меня. Кто в тот период времени не платил по счетам и чьи эти долги, я не знаю. Почему не привлекли еще трех истцов — тоже. Мне просто насчитали сумму за весь этаж и поставили перед фактом. Когда я обращалась в ЕИРЦ и спрашивала, что, как же так, должна же была все это время быть информация о долге в моей квитанции, мне отвечали: «Да, должна была». На мой вопрос, откуда у меня тогда долгов почти на двести тысяч, мне не ответили», — подчеркивает Наталья.



У всех жильцов коммуналки был общий абонентский номер, но квитанции по оплате приходили каждому персональные. «Возможно, сумма рассчитывалась на всех жильцов поровну», — поделилась Наталья.

«Фонтанка» ознакомилась с материалами дела и решением суда. Суд ссылается на то, что в соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности действительно составляет три года, однако, чтобы долг не платить, ответчик должен был явиться в суд и соответствующее заявление написать. Иначе — платить.

Сейчас Наталья планирует подавать апелляцию и решение суда с юристами оспаривать. По ее словам, еще трех истцов, которые не присутствовали на суде, к ответственности не привлекли, так что весь долг так и висит на ней. «Моей старшей дочери через два года будет восемнадцать лет, и она тоже собственница половины комнаты. Я не хочу, чтобы она тоже попала в такую ситуацию», — рассказывает она.



При этом, как заявили в ЕИРЦ, Наталья на суде присутствовала. По данным от приставов, карты заблокировали уже у троих ответчиков из четырех, и вариантов у них немного: либо договариваться и платить свои доли, либо все выплачивать одному — и подавать на остальных в суд.



«Законодательная база, которая годами строилась, конечно, немного усложняет жизнь владельцам комнат в коммунальных квартирах по части деления счетов, но очень много тех, кто давно уже сделал разделение, платят свою долю самостоятельно и назначили старшего по квартире», — подчеркнули в ЕИРЦ.



Как рассказала «Фонтанке» юрист по вопросам ЖКХ Ирина Куликова, деление счетов — частая проблема всех коммуналок. Обычно долг по платежам разделяют солидарно — сумма раскидывается на всех. Так что в этом случае, если все собственники пришли и подали ходатайство по истечении срока исковой данности, разбирательства с ними прекращаются.

«Сроки исковой давности применяются по заявлению стороны. Это не обязанность суда, а право ответчика обратиться с таким заявлением», — подчеркнула Ирина. В случае Натальи основная проблема в том, что она не получила повестку, поэтому обжаловать решение суда будет сложнее. «Любой человек несет ответственность за получение корреспонденции, так что она должна была каждую неделю проверять ее по месту прописки», — добавил юрист.



В целом делить общую сумму платежей каждый месяц возможно, если у каждого из собственников есть свой лицевой счет. «Когда у каждого, скажем так, свой счетчик. Это достаточно трудоемкая процедура, и многие жильцы коммунальных квартир этим не занимаются. Соответственно, счета за электроэнергию и так далее начисляются на всю квартиру», — объяснила Ирина.



В таком случае сумма зависит от доли собственника в квартире, а дальше жильцы уже сами разбираются, кто и сколько электроэнергии потребляет. И если вдруг накопился долг, то управляющая компания подает в суд на всех собственников сразу. «Условно, десять тысяч долга на Смирнова, Петрова, Сидорова. И если кто-то из собственников весь долг погасит, тот будет в порядке регресса взыскивать эти платежи с остальных», — заключила юрист.



«Фонтанка» рассказывала, как из-за системы этой круговой поруки петербуржцы целыми этажами ходят в суды. Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

