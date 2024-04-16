Бабушкины ушки на макушке. Под Петербургом грибы собирают полными корзинками

Аномальная весна 2024 года с её температурными рекордами раньше обычного разбудила не только подснежники, но и аппетиты грибников. Фото полных корзинок публикуют 16 апреля участники сообщества «Грибы и Грибники СПб».

В центре внимания — яркие саркосцифы. Первые саркосцифы стали появляться ещё в феврале. Их также называют «бабушкиными ушками». Эти грибы жарят (можно со сметаной), кладут в салаты и добавляют к разным блюдам.