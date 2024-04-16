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    Бабушкины ушки на макушке. Под Петербургом грибы собирают полными корзинками

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    Аномальная весна 2024 года с её температурными рекордами раньше обычного разбудила не только подснежники, но и аппетиты грибников. Фото полных корзинок публикуют 16 апреля участники сообщества «Грибы и Грибники СПб».

    В центре внимания — яркие саркосцифы. Первые саркосцифы стали появляться ещё в феврале. Их также называют «бабушкиными ушками». Эти грибы жарят (можно со сметаной), кладут в салаты и добавляют к разным блюдам.

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    Напомним, в это время года самые неугомонные грибники ходят в лес как раз в основном за саркосцифами, которые еще называют «эльфовы чаши». Какие еще грибы можно сейчас собирать, читайте на «Фонтанке».

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