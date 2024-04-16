В Новую Голландию наведался давний гость — он приплыл за рыбой

Видео с визитером опубликовали в телеграм-канале острова 16 апреля. Там уточнили, что уже сообщили о нерпе в Фонд друзей балтийской нерпы, но попросили посетителей не беспокоить животное.

«Ей ничего не угрожает, она наестся рыбы в ковше и скоро уплывет. Пожалуйста, не кормите и не тревожьте ее», — призвали в телеграм-канале.



Это не первый раз, когда на острове видят ластоногих. В апреля 2022 года там появился нерпенок. Тогда животному не потребовалась помощь специалистов. Подросшего детеныша заметили снова уже в июле того же года. Сотрудники фонда тогда заявили, что поймать животное уже не получится, так как нерпенок очень бодр и активен. Кто знает — возможно, и в этот раз к острову приплыл старый приятель.

