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    В Новую Голландию наведался давний гость — он приплыл за рыбой

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    Неожиданный, но не новый гость появился в ковше Новой Голландии. Туда снова заплыла нерпа.

    тг-канал Остров Новая Голландия

    Видео с визитером опубликовали в телеграм-канале острова 16 апреля. Там уточнили, что уже сообщили о нерпе в Фонд друзей балтийской нерпы, но попросили посетителей не беспокоить животное.

    «Ей ничего не угрожает, она наестся рыбы в ковше и скоро уплывет. Пожалуйста, не кормите и не тревожьте ее», — призвали в телеграм-канале.

    Это не первый раз, когда на острове видят ластоногих. В апреля 2022 года там появился нерпенок. Тогда животному не потребовалась помощь специалистов. Подросшего детеныша заметили снова уже в июле того же года. Сотрудники фонда тогда заявили, что поймать животное уже не получится, так как нерпенок очень бодр и активен. Кто знает — возможно, и в этот раз к острову приплыл старый приятель.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что делать и куда обращаться, если вы вдруг увидели нерпу в прибрежных районах Петербурга и Ленобласти.

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