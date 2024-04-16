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    Фонтанка SUP

    Как подготовка к гонке ФОНТАНКА СUP улучшает здоровье: мнение врача

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Участникам открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP, как и остальным сапсерферам, не терпится выйти на воду. А пока все ждут более теплой погоды, самое время посмотреть на тренировки на сапах с точки зрения врача — и выяснить, что это не только весело, но и полезно для здоровья.

    Вот пять фактов, подтверждающих это:

    1. Во время катания на сапе задействуются практически все мышцы тела, в первую очередь спины, рук и ног.
    2. Чтобы удержаться на сапе, нужно находить баланс, поэтому тренируется вестибулярный аппарат.
    3. Во время тренировки нет выраженной нагрузки на суставы, а также риска получить растяжение сухожилий или связок.
    4. Катание на сапе одновременно является и аэробной нагрузкой, и силовой тренировкой.
    5. Взаимодействие с водой дарит заряд положительных эмоций.

    Подробнее о пользе сап-тренировок можно прочитать в интервью с врачом-неврологом Анной Кудрявцевой на сайте «Доктор Питер».

    Открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP состоится 3 августа 2024 года. Зарегистрироваться на гонку уже сейчас можно на сайте. Регистрация на карнавал ФОНТАНКА SUP откроется 1 июня.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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