Злостный неплательщик алиментов трижды менял ФИО, чтобы сбежать от полумиллионных долгов. Но прошлое все равно его настигло

Пресс-служба Управления ФССП по Ивановской области 16 апреля сообщила о задержании местного жителя, находившегося в розыске после смены имени и фамилии. К такой мере мужчина прибегнул ради уклонения от уплаты алиментов.

Как выяснили судебные приставы, обратившись в ЗАГС после безуспешных поисков должника, хитроумная уловка помогала мужчине трижды, но четвертая попытка стала роковой: когда новая супруга потеряла сумочку с документами и беглец вынужден был снова обратиться в УФМС, сотрудники ФССП уже ждали его на месте. Общая сумма задолженности алиментов на двух несовершеннолетних дочерей составляла около полумиллиона рублей. По словам неплательщика, меняя документы, он всякий раз пытался «изменить всю жизнь».