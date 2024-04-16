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    За фиктивную регистрацию обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» арестован мужчина с двойным гражданством

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    Московский районный суд Твери возбудил уголовное дело в отношении мужчины по фамилии Ашуров по ст. 322.2 УК РФ — за фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. Для него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (по 11 июня 2024 года включительно).

    Было установлено, что Ашуров прописал двух братьев Исломовых, 33-летнего Амильчона и 24-летнего Диловара, обвиняемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». Арест Ашурова объясняется тем, что у него «имеется действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, в Таджикистане у него проживают близкие родственники, в связи с чем последний может беспрепятственно скрыться от органов следствия».

    Мужчина признал свою вину в совершении преступления в полном объеме.

    Ранее Росфинмониторинг внес фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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    Крокус Сити ХоллТерактАрестФиктивная регистрация
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