За фиктивную регистрацию обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» арестован мужчина с двойным гражданством

Московский районный суд Твери возбудил уголовное дело в отношении мужчины по фамилии Ашуров по ст. 322.2 УК РФ — за фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. Для него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (по 11 июня 2024 года включительно).

Было установлено, что Ашуров прописал двух братьев Исломовых, 33-летнего Амильчона и 24-летнего Диловара, обвиняемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». Арест Ашурова объясняется тем, что у него «имеется действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, в Таджикистане у него проживают близкие родственники, в связи с чем последний может беспрепятственно скрыться от органов следствия».