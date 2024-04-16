Женщина сделала пластику живота в московской клинике и умерла

Пациентка умерла после пластической операции в частной клинике в Москве. Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг.
По данным следствия, 14 апреля 39-летней женщине сделали абдоминопластику живота в частной клинике на севере Москвы. При такой операции убирают избытки кожи и жировых отложений. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие, а спустя непродолжительное время скончалась, сообщает 16 апреля пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Было возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 2, пункт «в», УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). В клинике проводят обыск, следователи изучают и изымают документы. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская.
Двумя месяцами ранее столичный СК возбудил уголовное дело после смерти пациента в московской клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. После хирургического уменьшения желудка скончался бизнесмен Петр Гаврилов. В апреле СК приостановил оказание ряда услуг в клинике.