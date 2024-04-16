На Премию имени Андрея Дементьева запретили номинироваться поэтам, сменившим пол

На нововведение в требованиях к соискателям премии Андрея Дементьева и в перечне предоставляемых материалов обратили внимание 15 апреля в соцсетях. Так, в критериях отбора претендентов, где прописывается, что участвовать можно вне зависимости от гражданства, национальности, профессии и места проживания, теперь появился еще один пункт.



«В целях сохранения традиционных для российского общества и разделяемых всеми традиционными религиозными конфессиями представлений о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве к участию в Конкурсе не допускаются граждане, сменившие пол», — говорится в документе, опубликованном на сайте Дома поэзии Андрея Дементьева.

