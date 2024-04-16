На Премию имени Андрея Дементьева запретили номинироваться поэтам, сменившим пол

На нововведение в требованиях к соискателям премии Андрея Дементьева и в перечне предоставляемых материалов обратили внимание 15 апреля в соцсетях. Так, в критериях отбора претендентов, где прописывается, что участвовать можно вне зависимости от гражданства, национальности, профессии и места проживания, теперь появился еще один пункт.
«В целях сохранения традиционных для российского общества и разделяемых всеми традиционными религиозными конфессиями представлений о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве к участию в Конкурсе не допускаются граждане, сменившие пол», — говорится в документе, опубликованном на сайте Дома поэзии Андрея Дементьева.
Также прописано, что «на Конкурс не могут быть приняты произведения, лишенные художественной ценности, с выраженными грамматическими и стилистическими ошибками, содержащие нецензурную лексику, нарушающие этические нормы, а также демонстрирующие неуважение к истории России».
Проверять исполнение требования будут, судя по всему, по подаваемым документам: в их перечне упоминается копия свидетельства о рождении.
Всероссийская поэтическая премия правительства Тверской области имени Андрея Дементьева учреждена при поддержке Правительства Тверской области в двух номинациях: «Молодой поэт» (в размере 300 000 рублей) и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» (700 000 рублей).
В положениях других российских литературных премий «Фонтанке» пока не удалось найти аналогичных ограничений. Однако, например, в условиях приема заявок на некоторые мастерские и творческие конкурсы могла встречаться общая фраза о том, что на премию не принимают произведения, в которых есть аспекты, нарушающие российское законодательство.