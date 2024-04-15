Ладога любит мойву. Рекордно маленькой спасенной нерпе дали имя

Спасенной нерпе дали имя Ладога. Об успехах самой маленькой пациентки за всю историю Фонда друзей балтийской нерпы рассказывает 15 апреля петербургский Водоканал.
«В Фонде есть давняя традиция — называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, что попала в руки специалистов 2 марта, было решено назвать Ладога. Это ладожская нерпа, она была найдена на берегу Ладожского озера, недалеко от одноименной станции», — сказано в сообщении.
Когда Ладогу доставили в центр, она весила всего 3,5 кг.
«Это первая в мировой практике столь крохотная пациентка. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены белькового меха на взрослый — за месяц в Фонде она набрала 3 кг, научилась самостоятельно есть рыбу», — гордятся зоологи успехами своей подопечной.
Сейчас Ладога ежедневно съедает почти килограмм мойвы.
Сейчас в центре помощи ластоногим проходят реабилитацию три ладожские кольчатые нерпы, одна балтийская и четыре серых тюленя. У них разные предпочтения в плане меню — нерпы любят мойву, а серые тюлени предпочитают селедку.
Напомним, осенью 2023 года ученые закончили колоссальную работу — подсчет серых тюленей в Финском заливе. По итогам оказалось, что в российской части Финского залива обитает 1 651 серый тюлень (плюс-минус 50 животных).
Что делать, если вы встретили тюленя или нерпу и вам кажется, что им нужна помощь, — читайте здесь.