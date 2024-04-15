Ладога любит мойву. Рекордно маленькой спасенной нерпе дали имя

Спасенной нерпе дали имя Ладога. Об успехах самой маленькой пациентки за всю историю Фонда друзей балтийской нерпы рассказывает 15 апреля петербургский Водоканал.



«В Фонде есть давняя традиция — называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, что попала в руки специалистов 2 марта, было решено назвать Ладога. Это ладожская нерпа, она была найдена на берегу Ладожского озера, недалеко от одноименной станции», — сказано в сообщении.

Когда Ладогу доставили в центр, она весила всего 3,5 кг.

«Это первая в мировой практике столь крохотная пациентка. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены белькового меха на взрослый — за месяц в Фонде она набрала 3 кг, научилась самостоятельно есть рыбу», — гордятся зоологи успехами своей подопечной.