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    Ладога любит мойву. Рекордно маленькой спасенной нерпе дали имя

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    Спасенной нерпе дали имя Ладога. Об успехах самой маленькой пациентки за всю историю Фонда друзей балтийской нерпы рассказывает 15 апреля петербургский Водоканал.

    «В Фонде есть давняя традиция — называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, что попала в руки специалистов 2 марта, было решено назвать Ладога. Это ладожская нерпа, она была найдена на берегу Ладожского озера, недалеко от одноименной станции», — сказано в сообщении.

    Когда Ладогу доставили в центр, она весила всего 3,5 кг.

    «Это первая в мировой практике столь крохотная пациентка. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены белькового меха на взрослый — за месяц в Фонде она набрала 3 кг, научилась самостоятельно есть рыбу», — гордятся зоологи успехами своей подопечной.

    Сейчас Ладога ежедневно съедает почти килограмм мойвы.

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    Сейчас в центре помощи ластоногим проходят реабилитацию три ладожские кольчатые нерпы, одна балтийская и четыре серых тюленя. У них разные предпочтения в плане меню — нерпы любят мойву, а серые тюлени предпочитают селедку.

    Напомним, осенью 2023 года ученые закончили колоссальную работу — подсчет серых тюленей в Финском заливе. По итогам оказалось, что в российской части Финского залива обитает 1 651 серый тюлень (плюс-минус 50 животных).

    Что делать, если вы встретили тюленя или нерпу и вам кажется, что им нужна помощь, — читайте здесь.

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