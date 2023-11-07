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    В российской части Финского залива пересчитали тюленей

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    В Финском заливе пересчитали тюленей, сообщают 7 ноября специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы». Это итог кропотливой работы, которая заняла полгода.

    Всё это время ученые обрабатывали материал, собранный во время масштабной фотоохоты весной 2023 года. Съёмку тогда вели с самолета. Полученные кадры многократно изучались, разглядеть на снимках тюленей не так-то просто.

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    «Неоднократный подсчёт, пересчёт и перепроверка малюсеньких сарделек на снимках чрезвычайно неудобен и чем-то напоминает учёт тли на капустных грядках», — написали ученые в своей группе в VK.

    По итогам подсчета оказалось, что в российской части Финского залива обитает 1651 серый тюлень (плюс-минус 50 животных).

    «Численность животных за несколько лет почти не изменилась, с чем мы серых тюленей и поздравляем!» — резюмируют специалисты.

    Специалисты намерены приступить к обработке данных по ладожской нерпе. А эта задача как минимум в два раза сложнее — поскольку нерпа в два раза меньше серого тюленя.

    Фото: телеграм-канал Красногвардейского района Петербурга

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