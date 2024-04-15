Блогер Портнягин отправлен под домашний арест

Тверской суд Москвы назначил домашний арест блогеру Дмитрию Портнягину, передает вечером 15 апреля ТАСС из зала суда. Мера пресечения избрана до 10 июня 2024 года.
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По условиям ареста, Портнягину запрещено пользоваться Интернетом и средствами связи, за исключением вызова скорой помощи, общения с защитниками и следователем.
Напомним, бизнесмен и блогер Дмитрий Портнягин накануне признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей. Вину в отмывании денег, полученных преступным путем, Портнягин отрицает.
Как уточняет РИА Новости, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, Портнягин и его супруга совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
11 апреля стало известно о возбуждении в отношении Портнягина уголовного дела по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Правоохранители провели обыски у него дома, а также в принадлежащих ему бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.
Портнягин в тот же день пообещал выплатить долг в 64 млн рублей, и чуть позже в СКР подтвердили, что он полностью возместил ущерб по делу. Сам он, по его словам, находился на момент обысков в зоне СВО.