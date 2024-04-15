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    Блогер Портнягин отправлен под домашний арест

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    Тверской суд Москвы назначил домашний арест блогеру Дмитрию Портнягину, передает вечером 15 апреля ТАСС из зала суда. Мера пресечения избрана до 10 июня 2024 года.

    Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    По условиям ареста, Портнягину запрещено пользоваться Интернетом и средствами связи, за исключением вызова скорой помощи, общения с защитниками и следователем.

    Напомним, бизнесмен и блогер Дмитрий Портнягин накануне признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей. Вину в отмывании денег, полученных преступным путем, Портнягин отрицает.

    Фото: Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    Как уточняет РИА Новости, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, Портнягин и его супруга совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.

    11 апреля стало известно о возбуждении в отношении Портнягина уголовного дела по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Правоохранители провели обыски у него дома, а также в принадлежащих ему бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.

    Портнягин в тот же день пообещал выплатить долг в 64 млн рублей, и чуть позже в СКР подтвердили, что он полностью возместил ущерб по делу. Сам он, по его словам, находился на момент обысков в зоне СВО.

    Фото: Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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    Дмитрий Портнягин
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