В Петербурге в ночь на вторник разведут почти все главные мосты. Даже Сампсониевский и Гренадерский

В ночь с 15 на 16 апреля разводятся все мосты по Неве и ее рукавам — с одним исключением. Об этом 15 апреля сообщает ГБУ «Мостотрест».

«Обратите внимание, что Дворцовый мост будет разведен только с 01:10 до 02:50, Благовещенский — с 01:20 до 02:45, а Тучков мост — с 03:35 до 04:55. Кроме того, с 01:30 до 04:30 поднимут свои крылья Сампсониевский и Гренадерский мосты через Большую Невку. Не разводится только Кантемировский мост», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что перед началом навигации в Петербурге утвердили график разводки мостов на 2024 год. Главным изменением в графике стало время наводки Володарского моста: теперь он будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году.