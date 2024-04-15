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    Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции из принципа взаимности

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    Правительство Таджикистана приняло решение ввести визовый режим в отношении граждан Турции. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило госагентство Ховар со ссылкой на МИД Таджикистана.

    «Республика Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции», — говорится в сообщении. Решение принято с целью реализации принципа взаимности, мера начнет действовать с 20 апреля.

    В настоящее время граждане Турции могут приезжать в Таджикистан без визы на срок до 30 дней.

    Как писала «Фонтанка», ранее Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном.

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    Визовый режимТурцияТаджикистан
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