Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции из принципа взаимности

Правительство Таджикистана приняло решение ввести визовый режим в отношении граждан Турции. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило госагентство Ховар со ссылкой на МИД Таджикистана.



«Республика Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции», — говорится в сообщении. Решение принято с целью реализации принципа взаимности, мера начнет действовать с 20 апреля.



В настоящее время граждане Турции могут приезжать в Таджикистан без визы на срок до 30 дней.



Как писала «Фонтанка», ранее Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном.

