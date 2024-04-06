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    Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном

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    5 комментариев

    Президент Турции подписал указ, согласно которому граждане Таджикистана больше не могут приезжать в страну без заранее оформленной визы.

    Указ опубликован 5 апреля в правительственной газете. В нем не сообщается каких-либо подробностей о причинах решения, сказано только, что это сделано в соотвествии со статьей закона о международной защите.

    Ранее граждане Таджикистана могли призжать в Турцию без визы на срок до 30 дней.

    Вероятно, решение было принято на фоне сообщений о том, что прежде чем приехать в Москву и устроить теракт в «Крокус Сити Холле», боевики приезжали в Турцию за инструкциями.

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    Комментарии 5

    Гость06 Апр 2024 в 01:44
    У Турции и так прблем в этом смысле хватает, так что просто закрыли от греха подальше вот и всё.
    +1−0
    Гость06 Апр 2024 в 01:41
    Турки не дураки и действуют решительно
    +1−0
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