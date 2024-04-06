Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном

Президент Турции подписал указ, согласно которому граждане Таджикистана больше не могут приезжать в страну без заранее оформленной визы.

Указ опубликован 5 апреля в правительственной газете. В нем не сообщается каких-либо подробностей о причинах решения, сказано только, что это сделано в соотвествии со статьей закона о международной защите.

Ранее граждане Таджикистана могли призжать в Турцию без визы на срок до 30 дней.

Вероятно, решение было принято на фоне сообщений о том, что прежде чем приехать в Москву и устроить теракт в «Крокус Сити Холле», боевики приезжали в Турцию за инструкциями.