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    Автор книги «Слово пацана» начал писать историю о женских криминальных бандах

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    Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев начал работать над новым произведением — история планируется о женских криминальных бандах. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на самого писателя.

    Гараев назвал новое исследование «очень интересным, а материалы — не похожими на то, что происходило в мужских криминальных группировках».

    Ранее сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о молодежных бандах в Казани 80–90-х годов, обогнал по популярности множество проектов, вышедших с ним в одно время, а также вызвал общественный резонанс по ряду вопросов, поднимаемых в сериале.

    Писатель Роберт Гараев дал интервью «Фонтанке», в котором рассказал, в чем была его роль во время съемок «Слово пацана», смотрели ли сериал его дети, какой герой ему понравился и возможно ли повторение «казанского феномена».

    Также в декабре прошлого года Роберт Гараев встретился с замглавредом «Фонтанки» Евгением Вышенковым. Они поговорили о том, в чем различие пацанов и братвы, возможно ли в России будущего возвращение бандитской диктатуры. Подробнее — в нашем материале.

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    Слово пацанаРоберт Гараев
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