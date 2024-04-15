Автор книги «Слово пацана» начал писать историю о женских криминальных бандах

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев начал работать над новым произведением — история планируется о женских криминальных бандах. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на самого писателя.



Гараев назвал новое исследование «очень интересным, а материалы — не похожими на то, что происходило в мужских криминальных группировках».



Ранее сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о молодежных бандах в Казани 80–90-х годов, обогнал по популярности множество проектов, вышедших с ним в одно время, а также вызвал общественный резонанс по ряду вопросов, поднимаемых в сериале.