«Необходимо удалять без промедления». В Петербурге у новорожденной удалили опухоль весом с ребенка

Само образование весило 2 килограмма 113 граммов , а новорожденный малыш — 2 килограмма 300 граммов. Медики выявили патологию у плода еще в ходе планового ультразвукового исследования.

Прооперировали девочку в первые сутки жизни. Неонатальные хирурги успешно удалили крестцово-копчиковую тератому — эмбриональную опухоль, возникшую на этапе внутриутробного развития. Сейчас новорожденная находится в отделении реанимации, ее состояние стабильное, дышит ребенок самостоятельно.

«Медики ждут результатов гистологического исследования, которое поможет уточнить природу образования. Известно, что до 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных — доброкачественные», — рассказали в Педиатрическом университете.

Заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета Алексей Подкаменев объяснил, что главная опасность таких опухолей в том, что они активно кровоснабжаются и этим обкрадывают системный кровоток ребенка.



«Сердце работает с перегрузкой и может не выдержать. Такие образования необходимо удалять без промедления», — объяснил он.