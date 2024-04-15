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    «Необходимо удалять без промедления». В Петербурге у новорожденной удалили опухоль весом с ребенка

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    Гигантскую опухоль врачи Педиатрического университета в Петербурге удалили новорожденной девочке. Подробности операции в понедельник, 15 апреля, рассказала пресс-служба учреждения.

    Само образование весило 2 килограмма 113 граммов, а новорожденный малыш — 2 килограмма 300 граммов. Медики выявили патологию у плода еще в ходе планового ультразвукового исследования.

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    Прооперировали девочку в первые сутки жизни. Неонатальные хирурги успешно удалили крестцово-копчиковую тератому — эмбриональную опухоль, возникшую на этапе внутриутробного развития. Сейчас новорожденная находится в отделении реанимации, ее состояние стабильное, дышит ребенок самостоятельно.

    «Медики ждут результатов гистологического исследования, которое поможет уточнить природу образования. Известно, что до 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных — доброкачественные», — рассказали в Педиатрическом университете.

    Заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета Алексей Подкаменев объяснил, что главная опасность таких опухолей в том, что они активно кровоснабжаются и этим обкрадывают системный кровоток ребенка.

    «Сердце работает с перегрузкой и может не выдержать. Такие образования необходимо удалять без промедления», — объяснил он.

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