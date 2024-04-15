«Необходимо удалять без промедления». В Петербурге у новорожденной удалили опухоль весом с ребенка

Гигантскую опухоль врачи Педиатрического университета в Петербурге удалили новорожденной девочке. Подробности операции в понедельник, 15 апреля, рассказала пресс-служба учреждения.
Само образование весило
Прооперировали девочку в первые сутки жизни. Неонатальные хирурги успешно удалили крестцово-копчиковую тератому — эмбриональную опухоль, возникшую на этапе внутриутробного развития. Сейчас новорожденная находится в отделении реанимации, ее состояние стабильное, дышит ребенок самостоятельно.
«Медики ждут результатов гистологического исследования, которое поможет уточнить природу образования. Известно, что до 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных — доброкачественные», — рассказали в Педиатрическом университете.
Заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета Алексей Подкаменев объяснил, что главная опасность таких опухолей в том, что они активно кровоснабжаются и этим обкрадывают системный кровоток ребенка.
«Сердце работает с перегрузкой и может не выдержать. Такие образования необходимо удалять без промедления», — объяснил он.