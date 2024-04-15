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    Труп пенсионерки нашли в квартире на севере Петербурга. Проверяют ухаживающего за ней мужчину

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    Полиция устанавливает обстоятельства гибели пенсионерки в квартире на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге. Задержан мужчина, который ухаживал за пожилой женщиной.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 15 апреля, сообщение о трупе в квартире поступило накануне ночью. Погибшей оказалась 86-летняя хозяйка квартиры. Были обнаружены признаки насильственной смерти. По данным «Фонтанки», на голове у женщины были ушибы и ссадины.

    На месте происшествия для проверки на причастность к гибели пенсионерки был задержан 64-летний пьяный мужчина, осуществлявший уход за потерпевшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Известно, что мужчина был неоднократно судим. По данным «Фонтанки», в советские годы и в 90-е он привлекался за обман потребителей, грабеж и кражу. В 2014-м было возбуждено дело о побоях и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, но прекращено из-за примирения сторон. В последний раз — в 2021 году — мужчина привлекался за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Его приговорили к двум годам условно.

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