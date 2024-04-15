Труп пенсионерки нашли в квартире на севере Петербурга. Проверяют ухаживающего за ней мужчину

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пенсионерки в квартире на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге. Задержан мужчина, который ухаживал за пожилой женщиной.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 15 апреля, сообщение о трупе в квартире поступило накануне ночью. Погибшей оказалась 86-летняя хозяйка квартиры. Были обнаружены признаки насильственной смерти. По данным «Фонтанки», на голове у женщины были ушибы и ссадины.

