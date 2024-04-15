Любитель скорости снёс 4-летнего мальчика во дворах Славянки. Папа спасти не успел

Маленький ребёнок пострадал в ДТП во время воскресной прогулки с папой в Пушкинском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 апреля.
ДТП произошло 14 апреля около 13 часов на Ростовской улице (Славянка, посёлок Шушары), во дворе. По предварительной версии, 46-летний местный житель на своем «Опеле Зафира» наехал на 4-летнего мальчика, перебегавшего дорожку. Рядом был папа, но сделать ничего не успел. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, у него сотрясение головного мозга.
Про водителя известно, что за последние месяцы его девять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Все штрафы оплачены. На момент ДТП он был трезв.