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    Петербуржец устроил стрельбу возле станции метро. Он говорит, что оборонялся

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    41-летнего жителя Петербурга задержали после стрельбы у станции метро «Проспект Большевиков». Он утверждает, что использовал пистолет в целях самообороны.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, сообщение о стрельбе возле метро поступило накануне утром. Прибывшие сотрудники задержали нарушителя спокойствия. Он пояснил, что между ним и неизвестным ему мужчиной произошел конфликт, и в целях самообороны задержанный применил аэрозольный пистолет.

    Стрелка доставили в отдел полиции и составили на него протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аэрозольный пистолет у мужчины изъяли. Оказалось, что оружие не зарегистрировано. Известно, что задержанный работает разнорабочим в типографии «Красная звезда».

    Ранее полицейские задержали другого стрелка, который также применил аэрозольный пистолет в ходе конфликта с сотрудником пункта выдачи заказов в Петербурге.

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