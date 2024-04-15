Петербуржец устроил стрельбу возле станции метро. Он говорит, что оборонялся

41-летнего жителя Петербурга задержали после стрельбы у станции метро «Проспект Большевиков». Он утверждает, что использовал пистолет в целях самообороны.



Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, сообщение о стрельбе возле метро поступило накануне утром. Прибывшие сотрудники задержали нарушителя спокойствия. Он пояснил, что между ним и неизвестным ему мужчиной произошел конфликт, и в целях самообороны задержанный применил аэрозольный пистолет.