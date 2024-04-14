Мужчина обстрелял сотрудника пункта выдачи на Заневском проспекте. Причина – замечание собаке

Замечание мужчине, пришедшему в пункт выдачи с собакой, едва не закончилось для сотрудника маркетплейса госпитализацией. На отсутствие приветливости посетитель ответил стрельбой, а после с посылкой уехал в отделение полиции. Инцидент произошел 14 апреля в доме 24 по Заневскому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, конфликт, начавшийся в помещении, продолжился на улице. В ходе словесной перепалки посетитель несколько раз выстрелил в сторону сотрудника из аэрозольного пистолета и скрылся. По горячим следам стрелка задержали, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Оружие у него изъяли. К счастью, обошлось без пострадавших.