    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, зап

    744мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.73

    Мужчина обстрелял сотрудника пункта выдачи на Заневском проспекте. Причина – замечание собаке

    1652
    2 комментария

    Замечание мужчине, пришедшему в пункт выдачи с собакой, едва не закончилось для сотрудника маркетплейса госпитализацией. На отсутствие приветливости посетитель ответил стрельбой, а после с посылкой уехал в отделение полиции. Инцидент произошел 14 апреля в доме 24 по Заневскому проспекту.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, конфликт, начавшийся в помещении, продолжился на улице. В ходе словесной перепалки посетитель несколько раз выстрелил в сторону сотрудника из аэрозольного пистолета и скрылся. По горячим следам стрелка задержали, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Оружие у него изъяли. К счастью, обошлось без пострадавших.

    В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности.

    Ранее в Купчино задержали подростков, паливших из пистолета под окнами дома.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧПКонфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close