Юных двойняшек задержали после стрельбы в Купчино. Пистолет был один на четверых

Четыре человека объяснялись с полицией после стрельбы во Фрунзенском районе Петербурга. Двоих из них из отдела пришлось забирать родителям.



О шумной компании у девятиэтажки на Софийской улице в службу «112» накануне незадолго до одиннадцати часов вечера сообщила петербурженка. По её словам, под окнами из пистолета палили подростки.

Прибывшие на место полицейские увезли в отдел разновозрастный квартет и пневматический пистолет. Все задержанные оказались соседями. Двое — 16-летние братья. Их передали родителям.

Ещё двое — жильцы одной квартиры 35 и 39 лет — получили протоколы о появлении пьяными в общественном месте. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.