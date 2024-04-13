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    Юных двойняшек задержали после стрельбы в Купчино. Пистолет был один на четверых

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    Четыре человека объяснялись с полицией после стрельбы во Фрунзенском районе Петербурга. Двоих из них из отдела пришлось забирать родителям.

    О шумной компании у девятиэтажки на Софийской улице в службу «112» накануне незадолго до одиннадцати часов вечера сообщила петербурженка. По её словам, под окнами из пистолета палили подростки.

    Прибывшие на место полицейские увезли в отдел разновозрастный квартет и пневматический пистолет. Все задержанные оказались соседями. Двое — 16-летние братья. Их передали родителям.

    Ещё двое — жильцы одной квартиры 35 и 39 лет — получили протоколы о появлении пьяными в общественном месте. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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