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    «Спартак» отправил в отставку главного тренера после поражения от аутсайдера

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    Руководство московского «Спартака» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба в воскресенье, 14 апреля.

    «Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» идет 6-м в турнирной таблице чемпионата», - говорится в сообщении. В клубе также выразили благодарность Абаскалю за сотрудничество. Увольнению тренера предшествовал проигрыш красно-белых со счетом 0:1 клубу «Сочи», аутсайдеру РПЛ.

    Уточняется, что к ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Матч пройдет на «Газпром Арене», начало в 19:30. Напомним, что первый матч против «Спартака» завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

    Ранее «Фонтанка» писала, что «Зенит» предложил бесплатные билеты на предстоящий матч Кубка России против «Спартака» в обмен на оформление Fan ID.

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    СпартакГильермо АбаскальЗенитСочи
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