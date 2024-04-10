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    «Зенит» дарит билеты на «Спартак» в обмен на оформление Fan ID

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    Футбольный клуб «Зенит» предложил бесплатные билеты на матч Кубка России против «Спартака» в обмен на оформление Fan ID. Матч пройдет в Петербурге 17 апреля.

    Для получения бесплатного билета на кубковый матч с принципиальным соперником необходимо 14 апреля оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены».

    Центр выдачи карт находится у входа 1А и будет работать с 11:00 до 19:00 по петербургскому времени. Для оформления документа требуется паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении.

    Матч с московским «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» в среду, 17 апреля, начало в 19:30. Напомним, что первый матч против «Спартака» завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

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