Полиция ищет петербуржца, который мог стрелять по окнам соседки

Накануне вечером в Невском районе Петербурга произошла стрельба, об этом 14 апреля стало известно «Фонтанке».
Женщина в возрасте 37 лет, проживающая в доме на улице Седова, обратилась в полицию. Правоохранителям она рассказала, что находилась в своей квартире у открытого окна, когда около 22 часов услышала хлопок и щелчок. После этого она заметила отверстие в оконном стекле. Выглянув в окно, женщина увидела своего соседа на улице, который показал ей предмет, похожий на пистолет, и скрылся.
Полиция разыскивает подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.