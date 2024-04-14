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    Полиция ищет петербуржца, который мог стрелять по окнам соседки

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    Накануне вечером в Невском районе Петербурга произошла стрельба, об этом 14 апреля стало известно «Фонтанке».

    Женщина в возрасте 37 лет, проживающая в доме на улице Седова, обратилась в полицию. Правоохранителям она рассказала, что находилась в своей квартире у открытого окна, когда около 22 часов услышала хлопок и щелчок. После этого она заметила отверстие в оконном стекле. Выглянув в окно, женщина увидела своего соседа на улице, который показал ей предмет, похожий на пистолет, и скрылся.

    Полиция разыскивает подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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