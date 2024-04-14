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    Полиция квалифицировала стрельбу в ресторане Петербурга с участием помощника депутата как хулиганство

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    Нетрезвый мужчина, устроивший стрельбу из травматического пистолета с нападением на персонал ресторана на улице Ворошилова, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве — часть 2 статьи 213 УК РФ, сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемый задержан.

    47news.ru

    Как ранее сообщал портал 47news, подозреваемый — помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти, который в прошлом привлекался за мошенничество, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. 12 апреля мужчина приставил пистолет к голове одного из посетителей, затем схватил за шею и волосы официантку. Девушке удалось вырваться, но нападавший успел в нее выстрелить. Девушка рассказала, что стрелявшему показалось, что у всех бомбы и что его окружают террористы.

    Депутат областного ЗакСа от КПРФ Дмитрий Звонков в разговоре с корреспондентом подтвердил, что задержанный является его помощником — ответственным, но, видимо, с привычками из 90-х. Политик заверил, что в будущем будет с большей ответственностью подходить к набору помощников.

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